Советник Министерства культуры: планирование общественного пространства в Эстонии должно стать более системным

Сегодня, 3 октября, в Государственной канцелярии впервые собирается экспертная группа по пространственному планированию. По словам советника Министерства культуры по вопросам архитектуры и дизайна Индрека Рюнкла, важно, чтобы пространственное планирование после долгого периода ожидания обрело и в Эстонии более системную базу, сообщает министерство.

Экспертная группа по пространственному планированию была создана при Государственной канцелярии решением правительства по причине отсутствия в Эстонии комплексного подхода к формированию отстроенной среды от ее проектирования и до использования. За пространственное развитие и жилую среду в государстве отвечает сразу несколько учреждений, однако для обеспечения качества необходимо целостный подход. Его и должна создать собравшаяся экспертная группа.

Советник Министерства культуры по вопросам архитектуры и дизайна Индрек Рюнкла напомнил, что разговоры о разрозненности решений, касающихся сферы архитектуры, и об отсутствии единых целей идут уже многие годы. "Приступившая к работе экспертная группа сформулирует условия, которые помогут привнести системность в создание жилой среды. Продуманная жилая среда, в свою очередь, повысит качество жизни и увеличит благосостояние", — сказал Рюнкла.

Он подтвердил, что в имеющихся документах, задающих направление пространственному развитию, записаны важные цели, но Министерство культуры и раньше указывало на проблему, что сотрудничество между учреждениями находится на недостаточно высоком уровне. "Учреждения не могут узко руководствоваться интересами своей отрасли. С точки зрения государства, важно принимать во внимание влияние пространства при принятии любых решений, будь то проектирование государственных, арендуемых домов, приведение в порядок сети школ или крупные инфраструктурные проекты. Пространственно мы занимаемся одним — участком земли, ограниченным государственной границей. От пространственной структуры этой территории зависит, будем ли мы хотеть здесь жить и действовать", — заявил Рюнкла.

В экспертную группу входят представители и эксперты министерств, профессиональных организаций, университетов и других учреждений. Работой экспертной группы руководит архитектор Яак-Адам Лоовеэр. Цель экспертной группы — сформулировать предложения, касающиеся государственной архитектурной политики не позднее начала 2019 года.