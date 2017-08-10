Советник канцлера права — Delfi: школа должна говорить о политике, но в соответствии с правилами

В январе этого года Рийгикогу опустил возрастную планку эстонских избирателей до 16 лет, то есть октябрьские муниципальные выборы будут первыми, на которые придут нынешние 16-17-18-летние. Таким образом, школы и профтехучилища станут крайне привлекательным местом для пропаганды любой политической силы.

Чтобы этого избежать, в среду Министерство образования и науки, канцелярия канцлера права и Союз молодежных объединений Эстонии на пресс-конференции представили свод принципов, на которые могут опираться как школы, так и политики для того, чтобы обеспечить политическую нейтральность учебных заведений.

Советник канцлера права Владимир Свет в интервью Delfi однозначно дал понять, что политической пропаганды за того или иного кандидата не должно быть. ”Именно потому, что мы понимаем, что будут те, кто пойдут против этих принципов, и те, кто не понимает, как они работают, и создан проект молодых наблюдателей за выборами”, — сказал он.

”И если где-то мы будем видеть нарушение, то министерство образования, канцлер права или местное самоуправление сможет вмешаться, устранить нарушение и сделать так, чтобы в дальнейшем нарушений не было”.

Несмотря на четкую позицию относительно предвыборной пропаганды, советник отмечает, что полностью запрещать политику в школе нельзя, да и не получится. ”Школа живет в обществе и школа должна говорить о политике. Но важно, чтобы, когда она это делала, это происходило в соответствии с определенными правилами”, — отметил он.

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