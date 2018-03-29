Советницу Кылварта из-за ее национальности задержали на азербайджанской границе и выслали обратно в Эстонию

Посол Армении в Эстонии Тигран Мкртчян написал в соцсетях, что на днях погранохрана Азербайджана выслала обратно в Эстонию Карине Оганесян, которая является советником председателя Таллиннского горсовета Михаила Кылварта и главой молодежного совета Центристской партии и которая должна была принять участие в педагогической конференции в Баку.
Оганесян является гражданкой Эстонии и должна была принять участие в мероприятии 23 марта. У нее имелась и выданная властями Азербайджана электронная виза. Как сообщил посол, на границе отметили, что виза выдана человеку с армянской фамилией, в связи с чем женщину задержали в аэропорту на 12 часов и выслали обратно в Эстонию.
Председатель Палаты представителей национальных меньшинств Эстонии Рафик Григорян также выразил в соцсетях возмущение случившимся.