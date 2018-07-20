Советнице Янека Мягги оказали экстренную медпомощь за пять минут, а 80-летняя бабушка просидела в приемной несколько часов

Посетившая сегодня отделение экстренной медицины Вильяндиской больницы женщина рассказала о том, как прибывшую туда же советницу министра государственного управления Марику Лиллеметс приняли за пять минут, в то время как она и ее бабушка были вынуждены сидеть там часами.

”Кто еще не знает, то министр государственного управления Янек Мягги сегодня находится с визитом в Вильянди, где встречается с главами самоуправления и предпринимателями. Об этом я узнала в зале ожидания отделения экстренной медицины Вильяндиской больницы, где я сижу вместе со своей бабушкой, которая, к сожалению, вчера неудачно упала. Нам сказали, что для получения снимка нам придется ждать до четырех часов. Ну, ничего, значит, есть люди с более серьезными проблемами”, — написала женщина в соцсетях.

К тому времени, как Лиллеметс в сопровождении еще одной женщины вошла в отделение, бабушка и внучка прождали уже два часа. Лиллеметс вывихнула ногу и ей тоже нужен был рентген. ”Женщины прождали 5 минут (конечно же, не в зале ожидания) и их пригласили на рентген, поскольку ”госпожа прибыла с министром по рабочим вопросам и торопится”. Ну, наверное, другим ожидающим 80-летним пенсионерам больше и нечем заняться, чем часами сидеть в зале ожидания”, — пишет внучка и добавляет, что в регистратуре объяснили случившееся тем, что травма советника была боле приоритетна.

Вильяндиская больница данный инцидент подтвердила.