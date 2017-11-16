Совет Таллинского ТВ объявил конкурс на должность члена правления

Совет целевого учреждения "Таллинское телевидение" объявил конкурс на замещение должности члена правления, сообщает Raepress.

Таллинское телевидение имеет уставной целью разнообразно и творчески отражать в современных средствах массовой коммуникации происходящие в Таллинне события, предоставляя зрителям правдивую и сбалансированную информацию, а также предоставлять возможность развлечения, уверяет Raepress.

От кандидата требуются высшее образование и опыт работы в СМИ или в области общественных связей, желателен также предшествующий опыт руководящей работы. Заявление вместе с автобиографией следует представить не позднее 23 ноября по адресу: triin.salumagi@tallinnatv.eu.

В заявлении просят указать тот опыт, навыки и прочие аргументы, которые могут дать совету ЦУ основание для вынесения решения именно в пользу данного кандидата, а также предлагается указать желаемый размер брутто-зарплаты.