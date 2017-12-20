20.12.2017, 19:34

Совет Таллинского телевидения возглавил Taави Аас

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rus.delfi.ee
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Sõle spordikeskuse pidulik avamine
Sõle spordikeskuse pidulik avamineFoto: Taavi Sepp

Совет целевого учреждения "Таллинское телевидение", собравшийся сегодня, выбрал новым председателем совета мэра Таллинна Таави Ааса.

В состав совета входят также депутаты городского собрания Леонид Михайлов, Тойво Тоотсен и Андрес Коллист, заведующая Таллинским департаментом культуры Ану Хярм, директор Меривяльяской школы Кая Лаанмяэ и директор службы общественных связей городской канцелярии Айн Саарна.

Совет выразил благодарность бывшему председателю Калле Кландорфу за проделанную работу. Изменения в составе совета были внесены на заседании Таллинской городской управы 13 декабря.

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