Совет Таллинского телевидения возглавил Taави Аас

Совет целевого учреждения "Таллинское телевидение", собравшийся сегодня, выбрал новым председателем совета мэра Таллинна Таави Ааса.

В состав совета входят также депутаты городского собрания Леонид Михайлов, Тойво Тоотсен и Андрес Коллист, заведующая Таллинским департаментом культуры Ану Хярм, директор Меривяльяской школы Кая Лаанмяэ и директор службы общественных связей городской канцелярии Айн Саарна.

Совет выразил благодарность бывшему председателю Калле Кландорфу за проделанную работу. Изменения в составе совета были внесены на заседании Таллинской городской управы 13 декабря.