20.12.2017, 19:34

Совет Таллинского телевидения возглавил Taави Аас

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Sõle spordikeskuse pidulik avamine
Sõle spordikeskuse pidulik avamineFoto: Taavi Sepp

Совет целевого учреждения "Таллинское телевидение", собравшийся сегодня, выбрал новым председателем совета мэра Таллинна Таави Ааса.

В состав совета входят также депутаты городского собрания Леонид Михайлов, Тойво Тоотсен и Андрес Коллист, заведующая Таллинским департаментом культуры Ану Хярм, директор Меривяльяской школы Кая Лаанмяэ и директор службы общественных связей городской канцелярии Айн Саарна.

Совет выразил благодарность бывшему председателю Калле Кландорфу за проделанную работу. Изменения в составе совета были внесены на заседании Таллинской городской управы 13 декабря.

Читайте также:
105 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
116 900€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
195 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
73 000€
Tallinn, Квартира
455€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
137 000€
Tallinn, Квартира
173 000€
Keila, Часть дома
50 000€
Keila vald, Земля
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии