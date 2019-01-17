Совет района Кесклинн одобрил детальную планировку парка Шнелли
Таллиннский совет района Кесклинн одобрил детальную планировку парка Тоомпарк около пруда Шнелли, сообщает управа.
Таллиннский совет района Кесклинн одобрил детальную планировку парка Тоомпарк около пруда Шнелли, сообщает управа.
”Мы рады, что сделан шаг на пути реконструкции парка Тоомпарк, находящегося в окружающем Старый город поясе. На этом процесс составления планировки не завершен, и она будет претворена в жизнь, вероятнее всего, после окончания срока нынешней бюджетной стратегии, т.е. после 2022 года. Однако уже сейчас известно, что центральным местом парка могло бы стать павильон-кафе около пруда Шнелли, где сейчас стоит сарай. Летом там мог бы быть прокат лодок, а зимой — прокат коньков. Для нас очень важно, чтобы все заинтересованные в развитии парка люди активно участвовали в процессе обсуждения планировки. Первая возможность высказать свое мнение появится, когда детальная планировка будет публично выставлена на обсуждения. Об этом мы сообщим отдельно”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
После одобрения детальной планировки советом района, горуправа сможет ее принять. После этого управа района Кесклинн выставит ее на общественное обсуждение, чтобы у всех желающих была возможность внести свои предложения. Когда полученные предложения и замечания будут учтены, детальная планировка вступит в силу.
”Мы надеемся, что детальная планировка вступит в силу до лета этого года, — отметил Свет. — Отдельно от процесса принятия детальной планировки мы начали составление проекта для очистки пруда Шнелли и планируем в ближайшее время снести находящийся рядом с прудом прогнивший сарай”.
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