Совет района Кесклинн одобрил детальную планировку парка Шнелли

”Мы рады, что сделан шаг на пути реконструкции парка Тоомпарк, находящегося в окружающем Старый город поясе. На этом процесс составления планировки не завершен, и она будет претворена в жизнь, вероятнее всего, после окончания срока нынешней бюджетной стратегии, т.е. после 2022 года. Однако уже сейчас известно, что центральным местом парка могло бы стать павильон-кафе около пруда Шнелли, где сейчас стоит сарай. Летом там мог бы быть прокат лодок, а зимой — прокат коньков. Для нас очень важно, чтобы все заинтересованные в развитии парка люди активно участвовали в процессе обсуждения планировки. Первая возможность высказать свое мнение появится, когда детальная планировка будет публично выставлена на обсуждения. Об этом мы сообщим отдельно”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

После одобрения детальной планировки советом района, горуправа сможет ее принять. После этого управа района Кесклинн выставит ее на общественное обсуждение, чтобы у всех желающих была возможность внести свои предложения. Когда полученные предложения и замечания будут учтены, детальная планировка вступит в силу.

”Мы надеемся, что детальная планировка вступит в силу до лета этого года, — отметил Свет. — Отдельно от процесса принятия детальной планировки мы начали составление проекта для очистки пруда Шнелли и планируем в ближайшее время снести находящийся рядом с прудом прогнивший сарай”.