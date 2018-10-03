03.10.2018, 19:48

Совет пожилых людей Ласнамяэ провел первое заседание


rus.delfi.ee
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Совет пожилых людей Ласнамяэ провел первое заседание
Lasnamäe linnaosa valitsus

В ближайшем будущем совет вплотную займется вопросами здравоохранения и проведения досуга.

Во вторник, 2 октября состоялось первое собрание Совета пожилых людей Ласнамяэ.

”Цель созданного при управе совета — привлечь людей почтенного возраста к решению проблем в районе. Приятно сознавать, что уже на первом заседании возникла оживленная дискуссия, по итогам которой были определены основные направления деятельности совета: вопросы здравоохранения и создания возможностей для проведения досуга пожилых людей”, — сказала председатель совета, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Особо важные для пожилых людей вопросы здравоохранения будут рассмотрены уже на следующем заседании совета, куда планируется пригласить представителей Больничной кассы Эстонии и районных медицинских учреждений. Мероприятие должно пройти в формате открытого заседания — таким образом с точкой зрения докладчиков смогут ознакомиться как можно больше местных жителей.

Решение cоздать при районных управах советы пожилых людей, в задачи которых входило бы выяснение точки зрения пожилых жителей района относительно важных для самоуправления вопросов, было принято весной, когда Таллинн и Союз объединений пенсионеров Эстонии заключили соглашение о намерениях. Сформулированные в ходе деятельности советов идеи и предложения будут переданы в районную управу, которая, по мере возможности, постарается претворить их в жизнь.

Заместителем председателя Совета пожилых людей Ласнамяэ является председатель правления Союза объединений пенсионеров Эстонии Андрес Эргма. В состав совета также входят депутат Таллиннского городского собрания Евгения Кукк; председатель районного совета Ласнамяэ Эльмар-Йоханнес Труу; руководитель отдела социальной опеки управы Регина Труман; руководитель отдела культуры и работы с молодежью управы Эве Аннус; руководитель Ласнамяэского социального центра Ивика Кярнер, а также члены Союза объединений пенсионеров Эстонии Тийу Вырно, Ааду Йыгиаас и Май-Лийс Хиндов.

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