Совет пожилых людей Ласнамяэ провел первое заседание

Во вторник, 2 октября состоялось первое собрание Совета пожилых людей Ласнамяэ.

”Цель созданного при управе совета — привлечь людей почтенного возраста к решению проблем в районе. Приятно сознавать, что уже на первом заседании возникла оживленная дискуссия, по итогам которой были определены основные направления деятельности совета: вопросы здравоохранения и создания возможностей для проведения досуга пожилых людей”, — сказала председатель совета, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Особо важные для пожилых людей вопросы здравоохранения будут рассмотрены уже на следующем заседании совета, куда планируется пригласить представителей Больничной кассы Эстонии и районных медицинских учреждений. Мероприятие должно пройти в формате открытого заседания — таким образом с точкой зрения докладчиков смогут ознакомиться как можно больше местных жителей.

Решение cоздать при районных управах советы пожилых людей, в задачи которых входило бы выяснение точки зрения пожилых жителей района относительно важных для самоуправления вопросов, было принято весной, когда Таллинн и Союз объединений пенсионеров Эстонии заключили соглашение о намерениях. Сформулированные в ходе деятельности советов идеи и предложения будут переданы в районную управу, которая, по мере возможности, постарается претворить их в жизнь.