15.02.2019, 21:20

Совет по вопросам электронного государства одобрил десятилетний план развития ID-карты и электронного удостоверения личности

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PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaarti
PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaartiFoto: Rauno Volmar

На сегодняшнем собрании члены совета по вопросам электронного государства (так называемый Совет э-Эстонии) одобрили белую книгу по вопросам администрирования электронной идентичности и документов, подготовленную под руководством Департамента полиции и погранохраны и Департамента государственных инфосистем Эстонии. В книге отображается текущая ситуация в этой области и приводятся предварительный прогноз экспертов развития этой области в следующие десять лет, сообщает Департамент государственных инфосистем

Премьер-министр Юри Ратас, являющийся председателем Совета э-Эстонии, руководящего развитием эстонского информационного общества и э-государства, сказал, что этот документ поможет поставить цели развития всей сферы и закладывает основу для обеспечения безопасности и надежности технологий и процессов выдачи цифрового идентитета в будущем. ”В целом это поможет сделать наше электронное государство безопасным, функциональным и надежным”, — сказал Ратас.

Белая книга по вопросам администрирования цифровой идентичности и документов является первым документом в этой области, в котором описываются роли, тенденции и первоначальные планы по изучению факторов риска и планов развития сторон, связанных с администрированием цифровой идентичности. Книга является основой важных для государства стратегических документов и планов развития, ее составлению способствовали ряд государственных учреждений и заинтересованных сторон из частного сектора, включая предприятия сферы информационных технологий.

По словам руководителя сферы электронной идентичности Департамента государственных инфосистем Маргуса Арма, у эстонского государства достаточно амбиций для того, чтобы быть одним из лидеров в области электронной идентичности в мире и обеспечивать надежность и хорошую репутацию электронного государства. ”Нам нужно быть открытыми и пробовать новые и безопасные решения, которые сделают жизнь людей более комфортной. Мы хотим расширить использование эстонской ID-карты в международных электронных сервисах, например, таких как Google и Facebook.

Задача состоит в том, чтобы внедрить биометрию как средство идентификации личности, добавить новые функциональные возможности к ID-карте, а также заниматься дальнейшей разработкой и поддержкой программного обеспечения для ID-карты в различных средах”, — сказал Арм, подчеркнув при этом, что, помимо реализации новых идей, еще более важно обеспечить функционирование всех существующих разработок и услуг.

По оценке руководителя бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник, следует изменить действующий подход к ходатайствованию об оформлении удостоверяющих личность документов и их выдаче. ”Департамент полиции и погранохраны является участником и исполнителем соглашений, необходимых для производства и выдачи государством удостоверяющих личность документов. Для нас важно сделать процесс поставки документов более простым и открытым для инноваций. Цель в том, чтобы существенно повысить удобство ходатайствования о документах и их получения как в Эстонии, так и за ее пределами, расширить возможности для идентификации личности, прежде всего с помощью биометрических данных. Отдельной проблемой является обеспечение безопасности новых решений и защита личных данных”, — сказала Ратник.

Поскольку данная сфера постоянно развивается и меняется, то необходимость дополнения белой книги обсуждается не реже раза в год. Рабочие группы ведомств продолжат работу по реализации стратегии развития, изложенной в документе.

С белой книгой можно ознакомиться здесь.

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