Совет по вопросам электронного государства одобрил десятилетний план развития ID-карты и электронного удостоверения личности

По словам руководителя сферы электронной идентичности Департамента государственных инфосистем Маргуса Арма, у эстонского государства достаточно амбиций для того, чтобы быть одним из лидеров в области электронной идентичности в мире и обеспечивать надежность и хорошую репутацию электронного государства. ”Нам нужно быть открытыми и пробовать новые и безопасные решения, которые сделают жизнь людей более комфортной. Мы хотим расширить использование эстонской ID-карты в международных электронных сервисах, например, таких как Google и Facebook.

Задача состоит в том, чтобы внедрить биометрию как средство идентификации личности, добавить новые функциональные возможности к ID-карте, а также заниматься дальнейшей разработкой и поддержкой программного обеспечения для ID-карты в различных средах”, — сказал Арм, подчеркнув при этом, что, помимо реализации новых идей, еще более важно обеспечить функционирование всех существующих разработок и услуг.

По оценке руководителя бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник, следует изменить действующий подход к ходатайствованию об оформлении удостоверяющих личность документов и их выдаче. ”Департамент полиции и погранохраны является участником и исполнителем соглашений, необходимых для производства и выдачи государством удостоверяющих личность документов. Для нас важно сделать процесс поставки документов более простым и открытым для инноваций. Цель в том, чтобы существенно повысить удобство ходатайствования о документах и их получения как в Эстонии, так и за ее пределами, расширить возможности для идентификации личности, прежде всего с помощью биометрических данных. Отдельной проблемой является обеспечение безопасности новых решений и защита личных данных”, — сказала Ратник.

Поскольку данная сфера постоянно развивается и меняется, то необходимость дополнения белой книги обсуждается не реже раза в год. Рабочие группы ведомств продолжат работу по реализации стратегии развития, изложенной в документе.

С белой книгой можно ознакомиться здесь.