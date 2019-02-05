Совет по прессе оправдал Delfi и EPL в споре с журналом Torkaja, публиковавшим сатиру на все партии кроме EKRE

В статье говорилось о журнале, начавшем выходить в сентябре и завершившим деятельность ближе к концу 2018 года, который оставил читателей равнодушными. Журнал называл себя альтернативным политическим и развлекательным изданием, которое активно высмеивало все эстонские партии, за исключением EKRE. В статье было также интервью с ответственным издателем журнала Энно Фастером.

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Позже Ragistaja OÜ пожаловался в Совет по прессе на то, что статья якобы представила искаженную информацию и ложные утверждения, а журналист сделал интервью на основе телефонного разговора, сильно урезав и изменив сказанное.

Eesti Päevaleht и Delfi в своем ответе отметили, что в случае с интервью публикация лишь части ответа или его редактура — обычная практика, а статья объективно отражает разговор журналиста и интервьюируемого.

Совет по прессе постановил, что Eesti Päevaleht и Delfi не нарушили кодекс журналисткой этики. Совет посчитал, что Ragistaja OÜ смог в статье в достаточной мере выразить свою позицию.