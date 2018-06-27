Совет по науке и развитию: следует больше поддерживать научно-исследовательскую деятельность в частном секторе

Совет постановил, что основное внимание новой программы научно-исследовательской деятельности и предпринимательства следует сосредоточить на повышении производительности и добавленной стоимости, стимулируя для этого рост инвестиций в частный сектор. Министерство экономики и коммуникаций, а также Министерство образования и науки предпримут первые шаги в направлении составления новой единой программы развития, которая вступит в силу по завершении срока действия нынешних стратегий, то есть начиная с 2021 года. Прежде всего будет сформировано предложение по составлению новой программы развития, которое перед заседанием Правительства Республики будет представлено в Совет по науке и развитию.

Совет счел целесообразным укрепить потенциал Министерства экономики и коммуникаций направлять технологическую и инновационную деятельность предприятий. С этой целью в рамках составления следующей государственной бюджетной стратегии следует запланировать выделение министерству дополнительных ресурсов.

Кроме прочего, в Совете по науке и развитию с докладом выступил вице-президент компании Skeleton Technologies Антс Вилл, который рассказал о производственно-исследовательской деятельности предприятия. В своем докладе он упомянул о важности поддержки со стороны государства в развитии предприятия и на примере компании Skeleton Technologies представил сравнительный обзор мер поддержки производственно-исследовательской деятельности в разных странах.

Совет по науке и развитию консультирует правительство по вопросам стратегии в сфере НИОКР. Председателем совета является премьер-министр Юри Ратас, членами совета — министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, министр образования и науки Майлис Репс, министр финансов Тоомас Тынисте, а также назначенные правительством члены Яак Авиксоо, Тоомас Ассер, Тоомас Луман, Гуннар Окк, Март Саарма, Оливер Вяэртныу, Тармо Соомере и Тоомас Тамсар.