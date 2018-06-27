Совет по науке и развитию: следует больше поддерживать научно-исследовательскую деятельность в частном секторе

Совет по науке и развитию на своем сегодняшнем заседании обсудил, как политика в сфере науки и предпринимательства в большей степени могла бы сосредоточиться на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР) в частном секторе, и каким образом можно смягчить препятствующие этому проблемы.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, предприятия, которые инвестируют в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, являются основой стремящегося в будущее общества и общим знаменателем успешных экономик. ”Будучи небольшим, гибким и тесно интегрированным с Европой государством, мы должны использовать наши сильные стороны. Лучший способ реализовать наши преимущества — ответить на вопросы, в каких сферах у нас есть максимум возможнотей для развития или где мы можем эффективнее всего использовать наши сильные стороны”, — сказал Ратас. Премьер-министр подчеркнул, что работающим в таких областях наукоемким предприятиям государство порой должно оказывать поддержку на стадии роста и развития.