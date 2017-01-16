Собравшийся сегодня под руководством премьер-министра Юри Ратаса Совет по науке и развитию (TAN) поддержал предложение провести в 2018 году государственную оценку научно-исследовательской деятельности.

Целью предложения Министерства экономики и коммуникаций, Министерства образования и науки, а также государственной канцелярии является получение авторитетной внешней экспертной оценки нынешней системы деятельности по науке и развитию и практических рекомендаций о том, каким образом можно ощутимо успешнее использовать научную деятельность в интересах общества и экономики Эстонии. Отчет должен способствовать более успешной и целенаправленной подготовке к новому периоду финансирования Европейского Союза, наступающему после 2020 года.

Члены TAN считают, что исследование может быть проведено Организацией международного сотрудничества и развития (OECD), однако следует взвесить и возможность заказа внешней оценки или анализа у какой-либо другой авторитетной организации. Решение в отношении деталей исходного задания и осуществляющей оценку организации планируется принять в первой половине 2017 года.

TAN консультирует правительство республики по вопросам стратегии научно-исследовательской и инновационной деятельности и тем самым задает направление развитию национальной научно-исследовательской и инновационной системы. Председателем совета является премьер-министр Юри Ратас, членами совета — министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, министр образования и науки Майлис Репс, министр финансов Свен Сестер, ректор Таллиннского технического университета Яак Авиксоо, ректор Тартуского университета Волли Калм, президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере, профессор Март Саарма, председатель правления Торгово-промышленной палаты Тоомас Луман, руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар, руководители высшего звена Гуннар Окк и Оливер Вяэртныу.