Совет по гособороне решил не повышать уровень террористической угрозы в Эстонии

На заседании созванного по инициативе президента Эстонии Керсти Кальюлайд Совета по государственной обороне было принято решение пока не повышать уровень террористической угрозы в стране.

"Мы пришли к заключению, что в данный момент факторы риска и оценка потенциальной угрозы останутся на прежнем уровне", — сказала Кальюлайд в понедельник "Актуальной камере" после завершения заседания, передает rus.err.ee.

Основной темой сегодняшней встречи Совета по государственной обороне стало обсуждение химической атаки в Сирии и американского ракетного удара, нанесенного по этой ближневосточной стране. Однако эксперты не могли обойти стороной и террористические атаки, которые на минувшей неделе волной прокатились сразу в нескольких соседних государствах.

"В минувшие выходные наши ведомства проделали хорошую работу. Чиновники собирали и обменивались информацией, а также поддерживали связь с нашими иностранными партнерами", — пояснила президент Эстонии.