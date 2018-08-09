09.08.2018, 10:10

Совет Кассы по безработице предложил правительству оставить прежний размер ставки страховых взносов по безработице


rus.delfi.ee
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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

Совет Эстонской Кассы по безработице сделал Правительству Республики предложение на следующие четыре года оставить прежний размер ставки страховых взносов по безработице, которая составляет 2,4%, из которых работники платят 1,6% и работодатели 0,8%.

”Совет Эстонской кассы по безработицы считает, что государственная экономическая политика должна быть антициклической. В хорошее время, как например сейчас, нужно накапливать резервы. В плохие времена следовало бы снизить размер страховых взносов по безработице и увеличить расходы, то есть использовать резервы. Перед принятием решения совет рассмотрел и возможные кризисные сценарии, и мы можем быть уверены, что с помощью средств страхования от безработицы мы сможем справиться и в самые сложные времена”, прокомментировал решение совета председатель совета кассы по безработице Тоомас Тамсар.

”Нужно учитывать также и то, что обязательства кассы по безработице перед людьми выросли. Расходы кассы по безработице — например страховое возмещение по безработице — напрямую связаны с зарплатами, поэтому резерв должен расти в одном темпе с ростом зарплат, чтобы сохранить тот буфер, который существует на сегодняшний день”, добавил Тамсар.

Со ставкой страховых взносов по безработице в размере 2,4%, валовый доход составит в 2019 году 202 млн евро, а доход со страховых взносов по безработице составит 163,1 млн евро. Согласно прогнозу, в следующем году на страховые взносы по безработице будет выплачено 55,3 млн евро, на возмещения по сокращению 13,3 млн евро и на возмещения по причине неплатёжеспособности работодателя 4,2 млн евро. Также социальный налог с возмещений будет выплачен на общую сумму 12,9 млн евро. Из средств, поступивших со страховых взносов по безработице, на оказание услуг для соискателей работы и работодателей в следующем году будет использовано 20,8 млн евро, также 6,8 млн евро на услуги по предупреждению безработицы, направленные на работающих людей, и 4,8 млн евро на услуги для целевой группы реформы трудоспособности — всего 32,4 млн евро.

Согласно прогнозу, который учитывает все доходы и расходы, связанные со средствами страхования от безработицы, имущество кассы по безработице увеличится в 2019 году на 38,8 млн евро. К концу 2019 года предполагаемый размер нетто средств кассы по безработице составит 811,8 млн евро. По состоянию на конец прошлого года размер нетто средств кассы по безработице был 748 млн евро.

Страхование от безработицы действует в Эстонии с 2002 года. Самая высокая ставка взноса была в 2009-2013 гг, когда её размер вырос до 4,2 процентов — из которых работник платил 2,8 и работодатель 1,4 процента. Ставка страхового взноса от безработицы 2,4% действует с 2015 года.

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