Совет Кассы по безработице предложил правительству оставить прежний размер ставки страховых взносов по безработице

”Совет Эстонской кассы по безработицы считает, что государственная экономическая политика должна быть антициклической. В хорошее время, как например сейчас, нужно накапливать резервы. В плохие времена следовало бы снизить размер страховых взносов по безработице и увеличить расходы, то есть использовать резервы. Перед принятием решения совет рассмотрел и возможные кризисные сценарии, и мы можем быть уверены, что с помощью средств страхования от безработицы мы сможем справиться и в самые сложные времена”, прокомментировал решение совета председатель совета кассы по безработице Тоомас Тамсар.

”Нужно учитывать также и то, что обязательства кассы по безработице перед людьми выросли. Расходы кассы по безработице — например страховое возмещение по безработице — напрямую связаны с зарплатами, поэтому резерв должен расти в одном темпе с ростом зарплат, чтобы сохранить тот буфер, который существует на сегодняшний день”, добавил Тамсар.

Со ставкой страховых взносов по безработице в размере 2,4%, валовый доход составит в 2019 году 202 млн евро, а доход со страховых взносов по безработице составит 163,1 млн евро. Согласно прогнозу, в следующем году на страховые взносы по безработице будет выплачено 55,3 млн евро, на возмещения по сокращению 13,3 млн евро и на возмещения по причине неплатёжеспособности работодателя 4,2 млн евро. Также социальный налог с возмещений будет выплачен на общую сумму 12,9 млн евро. Из средств, поступивших со страховых взносов по безработице, на оказание услуг для соискателей работы и работодателей в следующем году будет использовано 20,8 млн евро, также 6,8 млн евро на услуги по предупреждению безработицы, направленные на работающих людей, и 4,8 млн евро на услуги для целевой группы реформы трудоспособности — всего 32,4 млн евро.

Согласно прогнозу, который учитывает все доходы и расходы, связанные со средствами страхования от безработицы, имущество кассы по безработице увеличится в 2019 году на 38,8 млн евро. К концу 2019 года предполагаемый размер нетто средств кассы по безработице составит 811,8 млн евро. По состоянию на конец прошлого года размер нетто средств кассы по безработице был 748 млн евро.