Совет ERR возглавил Рейн Вейдеманн

Совет Эстонского национального телерадиовещания (ERR) во вторник избрал своим председателем писателя, педагога и общественного деятеля Рейна Вейдеманна.

Помимо Вейдеманна, на пост председателя совета также претендовал Агу Ууделепп, сообщает rus.err.ee со ссылкой на новостной портал ERR.

В повестку заседания совета также входит утверждение новых членов правления организации.

Приступающий к обязанностям председателя правления ERR Эрик Роозе в понедельник представил совету на утверждение четыре кандидатуры: Йоэль Сарв, Яанус Лилленберг, Урмас Ору и Рийна Рыымус.

Они должны будут приступить к выполнению обязанностей с 1 июня.