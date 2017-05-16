16.05.2017, 18:55

Совет ERR возглавил Рейн Вейдеманн


rus.delfi.ee
EST
REIN VEIDEMANN 6
REIN VEIDEMANN 6Foto: TERJE LEPP

Совет Эстонского национального телерадиовещания (ERR) во вторник избрал своим председателем писателя, педагога и общественного деятеля Рейна Вейдеманна.

Помимо Вейдеманна, на пост председателя совета также претендовал Агу Ууделепп, сообщает rus.err.ee со ссылкой на новостной портал ERR.

В повестку заседания совета также входит утверждение новых членов правления организации.

Приступающий к обязанностям председателя правления ERR Эрик Роозе в понедельник представил совету на утверждение четыре кандидатуры: Йоэль Сарв, Яанус Лилленберг, Урмас Ору и Рийна Рыымус.

Они должны будут приступить к выполнению обязанностей с 1 июня.

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