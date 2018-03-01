Совершивший аварийную посадку в Таллиннском аэропорту самолет отбуксирован со взлетной полосы

В среду вечером в Таллиннском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет SmartLynx, у которого оторвалась часть шасси. В четверг в 7:50 поступило сообщение, что самолет успешно отбуксирован со взлетной полосы.

Из-за инцидента взлетная полоса была закрыта всю ночь. Другие самолеты, которые вылетели в Таллинн из Вильнюса, Киева и Вены, перенаправлены в Финляндию.

Ночью специалисты усиленно работали над приготовлениями для того, чтобы утром убрать самолет со взлетной полосы. Пресс-секретарь аэропорта Прийт Кофф сообщил Delfi, что обсуждались и были испрованы несколько решений, пока в итоге не было найдено подходящее.

Самолету заменили сломавшееся шасси, а затем с помощью специального устройства отбуксировали самолет со взлетной полосы. Процесс прошел без каких-либо проблем.

Взлетная полоса вновь открылась в 8:00, после проведения дополнительного контроля безопасности.

Самолет совершал тренировочный полет. Как сообщил SmartLynx, на борту находились 7 человек: 2 пилота, 4 стажера и 1 инспектор. Пассажиров на борту не было.