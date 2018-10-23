23.10.2018, 13:05

Совершивших ошибку медиков освободят от уголовной ответственности

 (28)
врачебные ошибки происходят в стране ежедневно
Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
 
EST 12
Совершивших ошибку медиков освободят от уголовной ответственности
Täies elujõus noorel mehel Ruslan Kirillovil tekkis 1996. aastal arsti vea tõttu ajukahjustus. Tema ema tõi arstide ravivigade teema esimesena avalikkuse ette ja võitles kohtus välja hüvitise.Foto: Õhtulehe arhiiv

На следующей неделе исполняется 22 года с того дня, когда медики совершили ошибку, которая позже стала первой преданной огласке врачебной ошибкой в Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.

В конце октября 1996 года 20-летний таллиннец Руслан Кириллов отправился на обычную операцию по удалению аппендицита, но из-за неправильной анестезии впал на операционном столе в кому. Его дыхание остановилось, анестезиолог с медицинскими мероприятиям замешкался и мозг пациента пострадал. Молодой, сильный и амбициозный мужчина на всю оставшуюся жизнь превратился в зависящего от трубок лежачего больного, который не мог ни двигаться, ни говорить и которому близкие меняли подгузники.

С того времени эстонские суды признали виновными шесть медиков, хотя на самом деле врачебные ошибки совершаются в Эстонии (как и других странах) ежедневно.

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