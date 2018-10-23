Совершивших ошибку медиков освободят от уголовной ответственности

В конце октября 1996 года 20-летний таллиннец Руслан Кириллов отправился на обычную операцию по удалению аппендицита, но из-за неправильной анестезии впал на операционном столе в кому. Его дыхание остановилось, анестезиолог с медицинскими мероприятиям замешкался и мозг пациента пострадал. Молодой, сильный и амбициозный мужчина на всю оставшуюся жизнь превратился в зависящего от трубок лежачего больного, который не мог ни двигаться, ни говорить и которому близкие меняли подгузники.

С того времени эстонские суды признали виновными шесть медиков, хотя на самом деле врачебные ошибки совершаются в Эстонии (как и других странах) ежедневно.