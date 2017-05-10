Сотрудничество между Гентом и Таллинном продолжится

Таллиннская городская управа решила заключить с бельгийским городом Гентом новое соглашение о сотрудничестве, сообщает Раэпресс.

Мэр Гента во главе делегации города посетит столицу Эстонии в период с 13 по 16 мая и примет участие в праздновании Дня Таллинна. В ходе визита будет подписано и новое соглашение о сотрудничестве.

Первое такое соглашение было подписано семь лет назад — 16 мая 2010 года. Оно способствовало действенному сотрудничеству многих городских ведомств в области инфотехнологий, образования, развития социальных служб и т.д., а также культуры и обмена специалистами самых разных сфер.

Дружба связывает наши два города с 1982 года, когда был заключен первый соответствующий договор. С тех пор регулярно проводились Дни Гента в Таллинне и Дни Таллинна в Генте, проходил обмен спортсменами, молодежными группами, цветоводами, сотрудничают между собой университеты.