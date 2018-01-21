21.01.2018, 16:00

Сотрудничавший с ФСБ гражданин Эстонии досрочно вышел из тюрьмы

 (29)
rus.delfi.ee
EST
Tartu vangla ekskursioon
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Гражданин Эстонии Максим Груздев (34), приговоренный к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с ФСБ, в первой половине января досрочно вышел из тюрьмы.

Решение Тартуского уездного суда, согласно которому Груздева освободили досрочно, вступило в законную силу 12 января, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.

Суд счел освобождение Груздева обоснованным и оценил тот факт, что в тюрьму мужчина попал впервые и прежде в уголовном порядке не наказывался. Находясь в тюрьме, он работал и успешно прошел социальную программу.

По мнению суда, маловероятно, что Максим Груздев снова будет заниматься преступной деятельностью с российскими чиновниками.

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