Сотрудничавший с ФСБ гражданин Эстонии досрочно вышел из тюрьмы

Гражданин Эстонии Максим Груздев (34), приговоренный к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с ФСБ, в первой половине января досрочно вышел из тюрьмы.

Решение Тартуского уездного суда, согласно которому Груздева освободили досрочно, вступило в законную силу 12 января, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.

Суд счел освобождение Груздева обоснованным и оценил тот факт, что в тюрьму мужчина попал впервые и прежде в уголовном порядке не наказывался. Находясь в тюрьме, он работал и успешно прошел социальную программу.

По мнению суда, маловероятно, что Максим Груздев снова будет заниматься преступной деятельностью с российскими чиновниками.