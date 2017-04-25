Сотни учащихся профессиональных учебных заведений примут участие в конкурсе ”Молодой мастер”

Приближается значительное событие в области профессионального образования, значится в пресс-релизе.

С 4 до 5 мая в ярмарочном центре Eesti Näitused пройдет значительное событие в области профессионального образования конкурс ”Молодой мастер 2017”. В проводимом в течение двух дней конкурсе профессионального мастерства участие примет около 400 лучших в Эстонии учащихся профессиональных учебных заведений по 31 специальности. На ярмарочных площадях возможности профессионального образования представят 28 профессиональных учебных заведений и прикладных высших школ. Главный исполнитель Карл-Эрик Таукар.

В седьмой раз Молодой мастер соберет на два дня в Таллинне все профессиональное образование Эстонии. На крупнейшем конкурсе профессионального мастерства будут определены лучшие в стране молодые мастера по таким специальностям, как IT, сварка, попечение, мехатроника, плиточники, обслуживание в ресторане и многое другое. В качестве новых специальностей на самом крупном за все годы конкурсе Молодой мастер в нынешнем году будут представлены: садовник, бухгалтер, секретарь, администратор по приемке и специалист в области бизнеса.

Конкурсанты будут из 30 различных профессиональных учебных заведений и прикладных высших школ, в том числе много конкурсантов будет, например, из Ида-Вирумааского профессионального учебного центра, Ляэне-Вируской прикладной высшей школы, из Таллиннского Ласнамяэского Механического Училище и Раквереской профессиональной школы.

По словам канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак, вступающие в борьбу на конкурсе молодые конкурсанты это завтрашние мастера: ”Я с радостью вижу молодых людей, которые знают, что им нравится и в чем они хороши — будь то работа каменщика, веб-дизайн или парикмахерское дело. Ясно то, что эти молодые люди двигают жизнь в Эстонии вперед и их с нетерпением ждут на работу на предприятиях. Умения ведут вперед по жизни!”

По словам заведующего Центральным союзом работодателей Эстонии Тоомаса Тамсара, профессиональное образование это хороший и достойный выбор, что показывает и растущая из года в год популярность конкурса Молодой мастер. ”Люди, которые умеют и хотят что-нибудь делать своими руками и готовы при этом себя постоянно совершенствовать, всегда нужны. Уровень профессиональных школ Эстонии очень высок и специалисты с умениями, которые способны идти в ногу с развитием технологии, могут рассчитывать на постоянное место работы”, — сказал Тамсар. ”Призываю молодых людей приобретать профессию и не оставаться только со средним образованием”.

Конкурс делает увлекательным то, что заданные трудовые задачи надо качественно выполнить за очень ограниченный период времени. Так столяры-мебельщики должны изготовить дубовую полку с секретным отсеком за 13 часов, а у IT-специалистов будет всего 12 часов на установку IT-инфраструктуры предприятия и настройку услуг.

Все конкурсы можно будет увидеть в ярмарочном центре Эстонских выставок своими глазами, и поддержать своих любимцев. Победителей ждет почетное звание ”Молодой мастер 2017”. У лучших молодых людей по некоторым из специальностей будет возможность конкурировать на представление Эстонии на Европейском конкурсе профессионального мастерства EuroSkills, который состоится в 2018 году в Будапеште.

Что будет на конкурсе ”Молодой мастер 2017”?

В течение двух дней посетители смогут бесплатно:

· поболеть за участников конкурса профессионального мастерства по 31 специальности,

· познакомиться с возможностями обучения и учебными заведениями на ярмарке профессионального образования,

· познакомиться с профессиями в 11 практических рабочих комнатах,

· проконсультироваться у специалистов по карьере сети Rajaleidja.

· Выступят Karl-Erik Taukar Band, учащиеся Таллиннской балетной школы и Таллиннской музыкальной школы имени Г.Отса, состоится шоу моды Таллиннского центра промышленного образования, представление конкурсных работ по специальности парикмахер и EUM DJ Battle.