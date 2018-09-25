Сотни финских католиков будут сегодня в Таллинне приветствовать Папу Римского(7)
Сегодня завершается прибалтийское турне Папы Римского Франциска. Кульминацией дня станет всеобщее богослужение на площади Свободы в Таллинне, пишет Yle.
Сегодня завершается прибалтийское турне Папы Римского Франциска. Кульминацией дня станет всеобщее богослужение на площади Свободы в Таллинне, пишет Yle.
Во вторник около пятисот финских католиков примет участие в мероприятиях, связанных с визитом Папы Римского Франциска в Таллинн. Это число охватывает только тех, кто отправился в поездки, организованные католическими приходами. Еще какое-то количество религиозных туристов может направиться в эстонскую столицу самостоятельно.
Сегодня же более сотни юных финских католиков встретятся с Папой лицом к лицу. В Таллин они прибыли уже вчера. Кульминацией дня станет всеобщее богослужение, которое пройдет на площади Свободы. Им завершится визит Франциска в страны Прибалтики.
Пресс-секретарь финской католической церкви Марко Тервапортти сказал, что 81-летний нынешний Папа вряд ли когда-нибудь доберется до Финляндии, но можно ожидать, что страну с визитом посетит его преемник.
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