Состоялась закладка краеугольного камня Пяэскюлаской гимназии и Ныммеского дома молодежи

Сегодня в полдень состоялась закладка краеугольного камня зданий Пяэскюлаской гимназии и Ныммеского дома молодежи (ул. Викеркааре, 10), сообщает Раэпресс.

Здание Пяэскюлаской гимназии было построено в 1985 году и с тех пор практически не ремонтировалось. Все коммуникации амортизировались, планировка устарела, не было нормального спортзала. Дом молодежи испытывал острую нехватку площади.

Из трех корпусов гимназии два на сегодняшний день снесены. Вместо них появятся полномерный спортзал, залы для аэробики и силовых упражнений, бытовой и административный корпус с актовым залом, классами музыки, зоной отдыха и гардеробом. Классные помещения в основном расположатся в сохранившемся четырехэтажном корпусе, прилегающем к улице Пыллу. Поскольку речь идет о довольно большой территории, решено там же создать дополнительные помещения для Дома молодежи в размере 2500 кв. м.

У школы появится также беговая дорожка и павильон для занятий на улице, которым смогут пользоваться как школьники, так и посетители школы по интересам.

Работы планируется завершить к началу 2018/19 учебного года. Обойдутся они почти в 9 миллионов евро.

