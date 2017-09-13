Состоялась инаугурация нового ректора Эстонской академии музыки и театра Ивари Илья

12 сентября новый ректор Эстонской академии музыки и театра профессор Ивари Илья дал присягу. Ивари Илья избрали ректором 3 мая этого года, срок его должностных полномочий начался 1 сентября и продлится пять лет, сообщает академия.

”Академия музыки и театра — это один из наиболее международных университетов Эстонии, который должен еще больше расширить свой охват, еще более решительно заявить о себе как о высшем учебном заведении, предлагающем инновационное образование на высоком международном уровне”, — сказал на церемонии посвящения в должность ректор Ивари Илья.

”Важно передать молодежи на всю будущую жизнь понимание необходимости продолжать учиться и после получения диплома, снабдить их профессиональными навыками высшего уровня и способностью к глубокому анализу, что помогло бы им понимать этот все быстрее меняющийся мир и найти в нем место, которое удовлетворяло бы и их, и общество”, — сказал Ивари Илья.

Ивари Илья является признанным пианистом, а с 1999 года — профессором Эстонской академии музыки и театра. Он учился в Таллиннской государственной консерватории, закончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по специальности фортепиано, позже там же прошел ассистентуру-стажировку. Кроме этого Ивари Илья обладает степенью лиценциата Академии Сибелиуса.

Он является президентом Эстонского музыкального совета, председателем правления Эстонского союза исполнителей и заместителем председателя совета Целевого капитала звукового искусства Культурного капитала.

В числе многих призов и премий Ивари Илья был присвоен орден Белой звезды IV класса, он является почетным членом Эстонского объединения учителей фортепиано и был лауреатом культурной премии Эстонской Республики за концертную деятельность.

Предыдущим ректором Эстонской академии музыки и театра был профессор Пеэп Лассманн, который занимал эту должность на протяжении последних 25 лет.