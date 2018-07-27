27.07.2018, 10:19

Сослался на Эстонию и запрет русского языка. Депутат Госдумы прокомментировал слова Макаревича, что Крым можно было купить

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rus.delfi.ee
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Leonid Kalašnikov
Leonid KalašnikovFoto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Калашников ответил на предложение лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича решить проблему Крыма — просто купить его. Калашников сказал, что в Эстонии рассматривают предложение одного из своих министров о запрете русского языка. По его словам, невозможно купить себе право говорить на своем родном языке, жить и думать.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Макаревич предложил, если это очень нужно, просто купить Крым. Калашников считает, что такой подход характеризует лишь узкую идеологическую прослойку российского общества и абсолютно не приемлем для подавляющего большинства россиян, передает РЕН ТВ.

"Знаете, у наших либералов — а к ним, наверное, Макаревича можно отнести даже в большей степени, чем к эстрадным артистам, — либо украсть, либо купить. Вот это категории, которыми они руководствуются. А родину, конечно, как известно, крымчане и не крали, и не покупали. Так уж получилось, что в свое время она была завоевана их предками кровью. Поэтому они и стремились вернуться в лоно своей родине, где когда-то пребывали. И практика показывает, что они этот выбор сделали осознанно и правильно.

Я сейчас в комитете по делам СНГ такое вижу каждый день. Например, Эстония рассматривает предложение одного из своих министров о запрете русского языка. До этого это сделала Латвия, до этого Украина — ведь там все началось с запрета говорить на своем родном языке. И вот когда я говорю о том, что кровью, а не деньгами — знаете, можно, конечно, покупать, но купить себе право говорить на своем родном языке, жить и думать, это невозможно.

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Может быть, кому-то из либералов хотелось бы заплатить, расплатиться газом и так далее, но, как известно, мы за нахождение военной базы платили как раз украинцам газом, но чуть было не доплатили до того, что чуть было база НАТО не появилась. И в этом смысле, мы видим, деньги в геополитическом плане ничего не решают. Деньги — это всего лишь бумажки, которые кончаются или становятся не очень нужны, а вот территория, сырье, вода, газ, уголь, люди, живущие на земле, — это за бумажки не купишь.

Так что пусть Макаревич там себе гитару покупает или родину, может, другую", — заявил депутат Калашников.

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