Сорок ”нереальных” километров до больницы, шок и полицейский эскорт. ”Я приняла роды у себя сама. В машине”

Ночью 19 сентября женщина почувствовала сильную боль внизу живота — как ножом. Потом боль прошла — женщина сходила в уборную и почувствовала: отошли воды. Она быстро разбудила своего мужа Темара (26) и сказала: ”Надо ехать!”. Мужчина быстро вскочил, они начали собираться. Пара быстро оделась, все необходимое было уже заранее упаковано. По словам женщины, между схватками она считала пять минут.

Они живут в Козе — до Таллинна не так далеко, потому было решено ехать на своем транспорте. 40 км. ”Мой отец живет с нами, потому старшая Мелани (2,5) осталась с дедушкой”.

Далее — от лица самой молодой матери.