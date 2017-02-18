Сопрано в боксерских перчатках. Ведущая Eesti Laul Элина Нечаева — о прямом эфире, адреналине и преимуществах классики перед попсой

В субботу, 18 февраля, оперная певица Элина Нечаева снова выйдет в эфир ETV и будет вести с Марко Рейкопом уже второй полуфинал конкурса Eesti Laul, по результатам которого 4 марта выяснится, кто представит Эстонию на Евровидении. Она рассказала Delfi и LP о том, чем сложен прямой эфир, как пришла в классическое пение и почему любит экстрим.

Наше интервью с Элиной Нечаевой (25) проходило на русском языке, хотя совершенно с тем же успехом могло состояться на эстонском, а также английском и французском (если бы автор владел последним). Мы говорили не только о музыке, но все равно каждый раз возвращались к теме пения и сцены.

Элина из двуязычной семьи, она училась во Французском лицее, параллельно с гимназией — в музыкальном училище имени Георга Отса, затем — в Таллиннском университете и Эстонской академии музыки и театра. Но процесс учебы и репетиций для классической певицы — никогда не заканчивается. Элина говорит, что репетирует каждый день: распорядок жизни оперной певицы похож на график профессионального спортсмена.

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В день нашей встречи ее урок проходил в актовом зале Таллиннского университета, который кажется мал для ее колоратурного сопрано. Педагог Эда Захарова с Элиной ”практически всю жизнь”. По словам певицы, учитель должен уметь как настройщик найти подход к певцу, и от этого во многом зависит успех исполнителя. На уроке между ними царило действительно полное взаимопонимание, и взаимные колкие и иронические шутки в этом союзе только приветствуются.

Напутствие педагога Эды Захаровой: "Меньше энтузиазма, больше техники!" Foto: Rauno Volmar

С классикой по жизни

Можно довольно легко себе представить, как и почему девочки мечтают стать популярными певицами: толпы поклонников, красные дорожки, наряды. Но классика? Согласитесь, не самый очевидный выбор. В случае Элины выбор был не случайным: с 4 лет она пела в знаменитом хоре ”Радуга” (в целом — 16 лет), ее туда привела мама, которая сама пела в ”Радуге” 10 лет.

В репертуаре хора — русские народные песни, классика, православное пение. ”Я росла на такой музыке. И моя бабушка любила слушать классику. Она буквально с пеленок водила меня на концерты органной музыки в Домском соборе”, — вспоминает Элина, отвечая на вопрос о первом классическом произведении, которое она услышала.

”В какой-то момент я поняла, что мне очень нравится этим занимается и что я пою громче и выше всех в хоре”, — смеется Элина. Сейчас трудно поверить, но в детстве она была очень зажатым и стеснительным ребенком. И только на сцене чувствовала себя совершенно свободной. Теперь же уверенностью от нее можно буквально подзаряжаться.

В 14 лет Элина решила, что хочет быть классической певицей, потому что попса не представляла для нее никакого интереса.

”Но и в популярной, и в классической музыке очень важно, чтобы у человека, выходящего на сцену, было свое отношение к произведению, и он сам был уверен в том, что он хочет передать зрителю. Да, он может красиво и профессионально петь, но если нет других составляющих, то это неинтересно слушать”, — рассуждает певица. Из ее опыта есть что почерпнуть многим полу- и финалистам Eesti Laul.

Элина говорит, что когда ей предложили вести конкурс, ее условием было, что она должна и сама спеть. Многие наверняка видели ее остроумный номер с Марко Рейкопом и Оттем Лепландом, который открыл первый полуфинал. Ведущие обещают удивить и в эту субботу.

”Быть ведущей очень здорово, но и очень энергозатратно. В прямом эфире ты должен здесь и сейчас реализовывать себя на все сто процентов и быть превосходным. На концерте я чувствую себя увереннее, потому что все выучено, подготовлено и шанс ошибиться очень мал. Ведущий должен импровизировать, а в пении ты можешь импровизировать только внутренними эмоциями и мыслями”, — сравнивает Элина и добавляет много восхищенных слов в адрес соведущего Марко Рейкопа, с которым они прекрасно сработались и спелись.

Чемпионы оперы

По секрету читателям Delfi и LP Элина призналась, что хотя попсу она и не слушает, но очень любит петь в караоке именно такую музыку. Выбирает что-то ”массивное, громкое”, например, репертуар Уитни Хьюстон, Бионсе, Адель. На вопрос о том, справились ли бы поп-дивы с ее репертуаром, Элина говорит, что, конечно, что-то полегче из классики они могли бы исполнить, но все-таки для серьезного репертуара нужны годы и годы тренировки и специальной постановки голоса.

Еще Элина не раз исполняла для друзей в караоке дуэт Филиппа Киркорова и знаменитой сопрано Анны Нетребко ”La Voix” (”Голос”).

Еще один пример слияния популярного и классического — это феномен Дмитрия Хворостовского: оперный певец, на которого идет и более широкий зритель. Заслуга только самого исполнителя или работа продюсеров?

Элина помогала в организации последних балтийских гастролей знаменитого баритона. По ее словам, он обаятелен — и на сцене, и вне ее, в его случае сошлось множество факторов: невероятная энергетика, внешность, сумасшедшая музыкальность, красивый голос и интеллект, но также — работа продюсеров и рекламы немаловажна. ”Нужно уметь продавать бренд — в хорошем смысле слова”.

Если известность популярному певцу может принести не столько, например, победа на Евровидении, сколько пиар-приемы, то карьерные двери для оперных исполнителей открывают в первую очередь международные конкурсы. Например, Хворостовскй в свое время победил на конкурсе BBC Cardiff Singer of the World — своего рода Олимпийских играх оперы.

На уроке - с аккомпаниатором Аули Лонкс. Foto: Rauno Volmar

Элина говорит, что ей очень нравится участвовать в конкурсах: она обожает подготовительную суматоху. Кстати, в 2014 году Элина вошла в число трех финалистов конкурса "Звезды классики" (Klassikatähed). Она дважды доходила до телевизионных этапов отбора конкурса "Эстония ищет суперзвезду" (Eesti otsib superstaari), побеждала в школьных конкурсах русского романса.

Конкурс "Звезды классики" (Klassikatähed) стал одним из поворотных для ее карьеры: увидевший ее на сцене актер и режиссер Юхан Ульфсак предложил Элине сыграть роль в его постановке. Он сказал певице, что была идея и была Элина Нечаева, он сложил их вместе, а ”остальное уже подтянулось”. Так на сцене Эстонского Драматического театра родился спектакль ”Карта и территория” по произведению Мишеля Уэльбека, и в марте его еще можно будет посмотреть. Элина в нем не просто исполняет драматическую роль, но также поет французский шансон и даже читает рэп.

От ринга до подиума

Наверное, уже понятно, что график у Элины ненормированный и каждый день разный. Но есть правила, которые профессиональный певец должен соблюдать: нужно хорошо спать и питаться, заниматься спортом. ”Певец — это и есть инструмент, то инструмент нужно держать в хорошей форме: физической и психологической. Перед пением нельзя плавать, переусердствовать с тренировками, что у меня не всегда получается, нельзя ходить в баню, загорать, нужно много пить воду, нельзя болеть”, — перечисляет наша героиня.

Она почти каждый день ходит в спортивный зал, делает зарядку дома, ходит на танцы, йогу и кикбоксинг. В этом сочетании противоположностей — она вся.

"Оперный певец должен быть сильным". Элина вместе с педагогом сами предложили передвинуть рояль на "видное место". Foto: Rauno Volmar

Специальной диеты у Элины нет: главное, чтобы было вкусно и полезно. Она не ест джанк-фуд, почти не ест мясо, умеренно балуется сладким, старается не налегать на продукты с глютеном, чтобы сохранить молодость кожи, и обожает фрукты.

Совершенно не странно, что с ее потрясающими данными Элина работает и моделью. ”Люблю позировать!” — признается она во время съемки нашему фотографу. У нее большой опыт участия в фотосессиях и выходов на подиум, а однажды пришлось "совмещать" работу и быть поющей моделью.

Ее любимый эстонский дизайнер — Iris Janvier, от которой у Элины в гардеробе есть несколько платьев. Но за концертные наряды отвечает ее собственная швея — Татьяна Павлова (на Eesti Laul Элина тоже была ”в своем”). ”Когда на нее нападает вдохновение, то она творит чудеса! Бывает, конечно, что я прихожу и говорю: мне нужно к следующей субботе платье. Но и в таких случаях она меня всегда выручает”.

У оперных певиц есть свой концертный дресс-код. Если концерт днем, то выбор за коктейльным платьем. Если сцена большая, то скорее нужно выбирать платье в пол. Если выступление с оркестром — нужно более пышное платье, если камерное выступление — наряд строгий и сдержанный. ”Мне лично хорошее платье, которое помогает подчеркнуть особенности моего героя и репертуара, только помогает ощущать себя на сцене увереннее”.

Уверенности и смелости Элине не занимать, как и смелости. Она любит экстрим. В ее списке уже есть горные лыжи и полеты на планере, в планах на лето — прыжок с парашютом. ”Классическое пение — интеллектуальная нагрузка, но иногда хочется экстрима, адреналина, движения. Это помогает ощутить себя живым и привнести яркие эмоции”.

Одна из кумиров Элины — сопрано Анна Нетребко, которую в свое время окрестили оперной дивой нового поколения — ”сопрано в джинсах”. А у нас есть своя — ”сопрано в боксерских перчатках”.