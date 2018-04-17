Сообщил ли Ааб патрульным, что является министром? Две версии

Инцидент с министром Яаком Аабом, который попался пьяным за рулем, всплыл только после того, как назначивший ему наказание полицейский чиновник понял, что речь идет о министре. Согласно одной из версий, сам Ааб об этом не говорил, а патрульные, которые его задержали, в мужчине высшее должностное лицо не признали.

Чиновник сразу же (то есть в субботу) сообщил об этом гендиректору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру, а тот в свою очередь Министру внутренних дел Андресу Анвельту, который передал информацию премьер-министру Юри Ратасу. Если бы Ааба в итоге так и не узнали, он отделался бы штрафом и лишением прав на один месяц.

Сам Ааб признался, что действительно ничего не сказал об инциденте Ратасу, поскольку планировал сделать это в понедельник, так как наказание вступает в силу 26 апреля.