17.04.2018, 17:10

Сообщил ли Ааб патрульным, что является министром? Две версии

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
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Jaak Aab teatab oma tagasiastumisest
Jaak Aab teatab oma tagasiastumisestFoto: Tiit Blaat

Инцидент с министром Яаком Аабом, который попался пьяным за рулем, всплыл только после того, как назначивший ему наказание полицейский чиновник понял, что речь идет о министре. Согласно одной из версий, сам Ааб об этом не говорил, а патрульные, которые его задержали, в мужчине высшее должностное лицо не признали.

Чиновник сразу же (то есть в субботу) сообщил об этом гендиректору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру, а тот в свою очередь Министру внутренних дел Андресу Анвельту, который передал информацию премьер-министру Юри Ратасу. Если бы Ааба в итоге так и не узнали, он отделался бы штрафом и лишением прав на один месяц.

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Сам Ааб признался, что действительно ничего не сказал об инциденте Ратасу, поскольку планировал сделать это в понедельник, так как наказание вступает в силу 26 апреля.

Но, согласно его версии, утверждение о том, что он изначально скрыл от полицейских свою должность, не соответствует действительности. По утверждению Ааба, 11 марта он сообщил трем задержавшим его патрульным полицейским, что работает министром государственного администрирования и состоит в правительстве, что и было занесено в протокол. Однако, в полученном им 9 апреля решении по делу о проступке в качестве его должности было указано ”чиновник Рийгикогу”. Как такое произошло, он не знает. Полиция этот казус тоже объяснить не может.

11 марта этого года министр государственного администрирования Яак Ааб был задержан полицейскими за превышение скорости — вместо 50 км/ч он ехал со скоростью 73 км/ч. Полиция обнаружила у него опьянение, уровень алкоголя в крови составил 0,23 промилле. Ааб заявил, что это недопустимо для министра. Поэтому он покидает должность.

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