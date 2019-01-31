Солдаты-срочники Скаутского батальона приступили к курсу подготовки механизированной пехоты

”Ждём от своих солдат срочной службы такого же уровня подготовки, как и от всех остальных действующих военных Скаутского батальона. На данный момент самым главным вызовом в обучении является погода. Очень сложно быстро передвигаться по большим снежным сугробам, это замедляет проведение необходимых элементов подготовки солдат”, — сказал командир взвода младший лейтенант Каарел Таса.

Во время первичной подготовки солдаты знакомятся с боевыми машинами пехоты и учатся правильно вести себя вблизи машины и передвигаться таким образом, чтобы не подвергать опасности себя и других. Затем солдаты знакомятся с расположением подразделения внутри броневика, рабочей областью экипажа и оборудованием, возможными опасными ситуациями, а также отрабатывают спешивание десанта. В состав команды боевой машины пехоты входят трое действующих военных из числа экипажа и десантируемая команда из шести солдат срочной службы.

Скаутский батальон входит в состав 1-ой пехотной бригады и является профессиональным и самостоятельным боевым бронеподразделением быстрого реагирования. В данный момент в роте ”Альфа” Скаутского батальона свою срочную службу проходят 70 солдат, чья служба началась в июле с прохождения базовой подготовки, после чего они были направлены в Скаутский батальон. В ходе подготовки механизированной пехоты солдаты срочной службы занимались выучкой на уровне отделения и взвода, обращением с различными видами оружия и улучшением физической формы.