Солдаты-срочники курят коноплю от скуки, по привычке или из-за неприязни к службе

Резервисты разных батальонов подтвердили нашедшуюся в документах информацию, что проходя срочную службу, часто употребляют коноплю — но поскольку это никому напрямую не мешает, то об этом во взводе молчат.

"Некоторые помощники командира отделения из числа срочников Скаутского батальона подтвердили поступившую от одного рядового информацию, что в воинской части употребляют коноплю. Особенно широко распространено это якобы в Вируском батальоне, где употреблять коноплю должны были каждое воскресенье, когда действующих военных нет или мало", — написал в своем докладе младший сержант, кадет, который активно участвовал в рассмотрении одного случая курения конопли.

Три срочника Скаутского батальона однажды во вторник вечером попались на курении конопли. Хотя сначала они говорили, что купили полграмма конопли, будучи в увольнительной, позднее выяснилось, что на самом деле они получили ее в воинской части от сослуживца. Курильщики получили от полиции 32 евро штрафа и от Сил обороны — шесть дней дисциплинарного ареста.