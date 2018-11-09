Солдаты-срочники курят коноплю от скуки, по привычке или из-за неприязни к службе(33)
Резервисты подтвердили, что проходя срочную службу, часто употребляют коноплю. Никому это напрямую не мешает, об этом молчат, пишет Eesti Päevaleht.
Резервисты подтвердили, что проходя срочную службу, часто употребляют коноплю. Никому это напрямую не мешает, об этом молчат, пишет Eesti Päevaleht.
Müügiesindaja
TBD-BIODISCOVERY (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 15.11.2018
Projekteerija-tehnik / insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 11.11.2018
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.