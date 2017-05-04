Сокращение населения Эстонии замедлилось благодаря иммиграции

В 2016 году негативный естественный прирост населения Эстонии в значительной мере компенсировался положительным сальдо миграции, сообщает rus.err.ee.

По уточненным данным Департамента статистики, по положению на 1 января 2017 года население Эстонии составляло 1 315 635 человек, что на 309 человек меньше, чем год назад.

Соответственно, население страны за год сократилось, а не выросло на 1850 человек, как сообщал департамент в начале этого года.

Сокращение население за счет естественного прироста составило 1339 человек, но при этом число иммигрантов превысило число эмигрантов на 1030 человек. В 2016 году положительное сальдо миграции было зафиксировано второй год подряд.