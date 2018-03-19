Соцсети: российский охотник сбил подозрительный дрон рядом с эстонской границей

Любитель охоты из Кингисеппа Семён Никулин опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" несколько кадров беспилотного аппарата, якобы сбитого его другом вблизи российско-эстонской границы, сообщает online47.ru.

Автор снимков написал, что ему удалось подстрелить подозрительный дрон, а произошло это предположительно ранним утром в воскресенье, 18 марта.

”Пока морозы на улице стоят с утра сгоняли с другом в сланцевский лес. Стрелять и не собирались, сразу говорю. Проверить новую оптику хотелось — купил на 23 февраля себе прицел, но все не удавалось протестировать, — написал Никулин. — Вышли в поле и услышали подозрительный шум. Тут обычно ничего такого не происходит. Поднимаем голову, а там беспилотник со стороны Эстонии движется прямо на нас”.

Как указано в сообщении, дрон летел с запада на восток. Охотники решили обезвредить подозрительный квадрокоптер.

”Друг мой выстрелил удачно, глаз-алмаз, беспилотник упал. Сначала даже боялись подойти: там провода какие-то торчали и дымок валил”, — описывает случившееся Семён Никулин.

История завершилась тем, что приятели убежали с места инцидента.

На данный момент страница кингисеппского охотника Никулина во "ВКонтакте" удалена.