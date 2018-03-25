Социолог Каарел Хаав: почему молодежь забивает на выборы?

Одной из тем прошедшей в Тарту конференции учителей истории и обществоведения стало участие молодёжи в местных выборах, поскольку ожидалось, что подростки в возрасте 16+ примут активное участие в голосовании. К сожалению, всё случилось с точностью до наоборот. Почему? Социолог в сфере образования Каарел Хаав считает, что в том числе потому, что учебники и предметные программы по обществоведению не способствуют формированию политически достаточно активных и критически мыслящих граждан.

Проблема в том, пишет Хаав на страницах ”Учительской газеты”, что при выстраивании структуры предметных программ забывается один из основополагающих принципов педагогики, согласно которому обучение учеников начинается с самых простых и доступных тем с постепенным переходом к темам более сложным и недоступным.

Другими словами, программа по обществоведению не начинается с темы школьной демократии, т.е. с того, каким образом ученик может стать добропорядочным гражданином в своём классе или школе.

Добропорядочный гражданин — это кто?

На протяжении всей истории существовало несколько моделей добропорядочных граждан различной степени активности. Самым низким уровнем была т.н. модель верноподданного вассала, согласно которой гражданин был законопослушным, уплачивал все налоги и принимал участие в выборах. Многие политики только о таких гражданах и мечтают.

Однако подобные граждане могут быть очень даже ограниченными людьми. Генрих Манн описал их в своём романе ”Верноподданный”, изданном в 1914 году. Такого типа граждане не способны принимать во время выборов рациональные решения, поскольку это предполагает наличие основательных знаний и умения анализировать. Большая часть верноподданных принимает решения на основе очень небольшого количества факторов. Например, под влиянием предвыборной рекламы.

На более высоком уровне находятся общественно активные граждане, принимающие участие в различных дискуссиях и состоящие в различных объединениях.

Следующий уровень — это уже политическая активность, ассоциирующаяся с управлением государством. Люди этого уровня рассуждают на политические темы, а также оценивают деятельность ведущих политиков и государственных институтов. Эти умения необходимы для осознанного участия в парламентских выборах.

В предметной программе для гимназий написано: граждан привлекают к участию в управлении государством и им предоставляется возможность оказывать на него влияние. Эта же идея встречается в учебнике по обществоведению для основной школы, автором которого является Ану Тоотс: ”Гражданские объединения ограничивают, контролируют и уравновешивают государственную власть”. Хейки Раудла анализирует в своём учебнике для гимназий причины низкой явки на выборы в Эстонии и призывает к расширению представительской демократии: ”Гражданские организации принимают участие [т.е. должны принимать участие] в разработке законопроектов и формировании политики, а также выражают [должны выражать] свою точку зрения относительно политики правительства”.

Демократия участия — это что ещё такое?

В нашем государстве представительская демократия как раз таки дополнена демократией участия. Парламент и правительство регулярно интересуются мнением народа посредством портала www.osale.ee. К сожалению, большинство учебников и предметных программ об этой возможности не упоминают. В последних учебниках и предметных программах (2011) не фигурирует даже понятие ”демократия участия”.

Высший уровень политической активности — это отслеживание, контролирование и критическое оценивание деятельности представителей верховной власти. Прежде всего, критика должна сопутствовать самим политикам, дабы они могли исправлять ошибки самостоятельно. Если же это не приведет ни к каким результатам, то можно будет прибегнуть к таким средствам общественного давления, как СМИ, в том числе социальные.

В основной школе должны формироваться социально активные граждане, которые деятельно участвовали бы в жизни школы, состоя, например, в ученических организациях. Однако для участия в местных выборах учащиеся девятых классов должны в достаточной мере понимать проблемы органов местного самоуправления. В гимназической ступени основным должно быть развитие политических навыков и знаний в этой области. Возможность практического участия в этом даёт членство в Союзе ученических самоуправлений или наблюдение за его деятельностью.

В основном звене учебники и предметная программа должны описывать и основательно анализировать демократию, прежде всего, в каждой отдельной школе. Рабочие тетради должны предоставлять возможность научиться оказанию политического влияния, а также отрабатывать навык политического общения. В связи с понижением возрастного порога ради участия в местных выборах, у выпускников основной школы уже появилось право голосовать за кого-то. Уроки обществоведения должны их к этому подготовить. К сожалению, предметные программы не были структурированы с целью повышения гражданской активности учащихся.

Развитие ученика пролегает, прежде всего, через такие темы как семья, школа, добровольные объединения и местная община. Структура обществоведения должна касаться всех этих тем, чтобы, в конце концов, были затронуты также основные политические и прочие институты. К сожалению, составители предметных программ не учли эти педагогические принципы — от простого к сложному, от доступного к недоступному.

Структуры предметной программы третьей ступени основной школы тоже эклектичны и не соответствуют уровням политического и социального развития граждан. Используемая в программе терминология избегает таких понятий, как ”социальные противоречия”, ”неравенство” и ”несправедливость”. Вообще не фигурируют такие термины, как ”иерархичные организации” и ”власть”.

В гимназической ступени обществоведение должно изучаться подробнее всего. Поскольку целью является воспитание активных граждан, то начать следовало бы с социально-научного определения смысла таких общих понятий, как ”человек и общество”, ”граждане и государство”. Тем не менее, эти термины напрочь отсутствуют как в учебниках, так и в описании целей и задач предмета под названием ”обществоведение”. В содержании предмета имеются такие важные понятия, как ”социальная структура”, а также ”неравенство и несправедливость”, но описание конечных целей изучения обществоведения вообще не предусматривает понимание школьниками сути этих понятий.

Таким образом, авторы наших последних предметных программ не шибко учитывали педагогические принципы развития учеников, и потому предметные программы основной и гимназической ступеней не способствуют формированию политически активных и критически мыслящих граждан.