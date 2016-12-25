СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: Слабовидящий человек просит прохожих проверить выигрыш в лотерею. Как реагируют люди?(14)
Данный социальный эксперимент направлен на то, чтобы проверить, насколько доброжелательны и честны эстоноземельцы. В рамках эксперимента якобы слабовидящая женщина просит прохожих в центре Таллинна проверить ее лотерейный билет на выигрыш, так как она забыла очки дома и не может ничего прочитать. На билете же стоит выигрыш в 10 000 евро. Смотрите видео о том, как реагировали на это прохожие!
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