СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: Слабовидящий человек просит прохожих проверить выигрыш в лотерею. Как реагируют люди?

Данный социальный эксперимент направлен на то, чтобы проверить, насколько доброжелательны и честны эстоноземельцы. В рамках эксперимента якобы слабовидящая женщина просит прохожих в центре Таллинна проверить ее лотерейный билет на выигрыш, так как она забыла очки дома и не может ничего прочитать. На билете же стоит выигрыш в 10 000 евро. Смотрите видео о том, как реагировали на это прохожие!