Социальная комиссия Рийгикогу займется вопросом медицинской марихуаны

В начале февраля социальная комиссия Рийгикогу обсудит связанные с марихуаной вопросы, так как в конце прошлого года Рийгикогу представили сразу два коллективных обращения на эту тему, пишет Eesti Päevaleht.

Первое обращение инициировал Элвер Лохо, и оно называется ”Предложения для лучшей регуляции рынка марихуаны”. Второе обращение нацелено на то, чтобы сделать медицинскую марихуану более доступной для пациентов, и представила его Партия зеленых Эстонии.

”Людям, которым требуется марихуана по связанным со здоровьем причинам, а таких людей достаточно много, приходится сейчас ее доставать фактически на черном рынке”, — объясняет инициатор петиции, председатель Партии зеленых Александер Лаане.

По его словам, это происходит из-за того, что пациентам приходится месяцами ждать марихуану по рецепту. Он также привел в пример гражданина Эстонии, который не смог получить здесь необходимый ему рецепт, и ему пришлось поехать за ним Германию. Поездка оказалась для него настолько изнурительной, что по приезду он скончался.

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Лаане считает, что в Эстонии живут тысячи людей, которые бы получили пользу от медицинской марихуаны, в первую очередь для облегчения боли. ”Если морфин выписывают по рецепту, то почему с марихуаной должно быть так много проблем?”, — вопрошает он.

В качестве примера для Эстонии Лаане приводит Германию, где неделю назад парламент проголосовал за то, чтобы сделать медицинскую марихуану доступной в аптеках по рецепту. Больничная касса Германии также компенсирует стоимость медицинской марихуаны, если она является единственным вариантом лечения для пациента.

Лаане считает, что и в Эстонии нужно смягчить закон и сделать марихуану настолько же доступной, как и другие выдаваемые по рецепту лекарства. По его словам, на данный момент многие ходатайства о рецептах даже не доходят до комиссии, потому что врачи не хотят ими заниматься: процесс занимает много времени, требует заполнения большого числа документов, постоянной коммуникации и споров.

Председатель социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт сказала, что если представлена отвечающая требованиям петиция, и Рийгикогу направляет ее в социальную комиссию, то они обязаны взять ее в производство. Кютт не пожелала давать предварительную оценку вопросу, так как сначала нужно будет выслушать инициаторов петиции. Тогда уже будет ясно, как двигаться дальше.