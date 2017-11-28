Социальная кампания ”Растите вместе” призывает отцов использовать родительский отпуск

Из получателей родительского пособия лишь девять процентов сейчас составляют отцы. Начинающаяся сегодня социальная кампания ”Растите вместе” призывает отцов проводить больше времени со своими детьми, в том числе использовать родительский отпуск, сообщается в пресс-релизе.

Отцы совместно с детьми поделятся своим опытом совместного взросления и расскажут свою историю в рекламах на телевидении, радио, социальных медиа и на улицах.

”Сейчас мужчины Эстонии редко пользуются родительским отпуском, хотя участие отцов в воспитании детей поддерживает хорошие отношения в семье. Использующий родительский отпуск отец повышает чувство безопасности матери как на рынке труда, так и внутри семьи, придавая таким образом уверенности, чтобы завести еще детей”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Зачастую, отцам тяжело представить, чтобы они остались на некоторое время дома в стороне от работы. Я все же призываю их попробовать это сделать, для начала — на короткий срок: отцы говорят, что даже месяц или два месяца родительского отпуска — это незабываемый опыт”.

Более активное участие отцов в воспитании детей оказывает многогранное позитивное влияние на женщин, мужчин, и прежде всего детей. Например, в ходе исследования ОЭСР за 2013 г. выяснилось, что чем больше отцы принимают участие в заботе о ребенке после его рождения, тем больше его привязанность к своим детям, в том числе дальнейшее участие в жизни ребенка, в том числе, в содержании детей. Большая связь со своими детьми, в свою очередь, позитивно влияет на здоровье мужчин и снижает рискованное поведение как среди отцов, так и среди детей.

Больше гибкости в распределении отпуска между двумя родителями семьям предоставят находящиеся сейчас на рассмотрении в Рийгикогу поправки.

”Надеемся, что уже в ближайшие недели Рийгикогу примет поправки, которые сделают использование родительского пособия более гибким и для отцов и в будущем предоставят отцам целый месяц оплачиваемого отцовского отпуска вместо существующих 10 дней. Хотя первичным является желание самих мужчин принять участие в родительском отпуске и добавить женщинам чувства защищенности. При помощи кампании мы надеемся мотивировать тех отцов, которые пока еще не взвешивали возможность воспользоваться родительским отпуском, а также матерей — отцы могут отлично справляться с детьми”, — добавила Ива.

Социальная кампания на улицах, на телевидении, радио, в печатной прессе и социальных медиа продлится до 15 декабря. Информация об отцовском и родительском отпуске и полезные советы собраны на сайте www.papsigakodus.ee.