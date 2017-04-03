Социал-демократы выдвигают кандидатом в кавалеры гербового знака Алексея Туровского

Почти всю жизнь проживший в Таллинне и более 40 лет проработавший в Таллиннском зоопарке Алексей Туровский считает столицу Эстонии своим любимым городом. За это время он успел вдохновить и научить чему-то новому тысячи друзей животных и природы: Туровский ведет детский кружок в зоопарке, читает лекции о паразитологии, психологии животных и зоосемиотике, является потрясающим ведущим и всегда желанным гостем в теле- и радиоэфирах.

”Страсть и желание Алексея Туровского объяснять происходящее во флоре и фауне просто уникальны. Когда эрудированный человек с широким кругозором говорит о том, что ему нравится и интересно, тогда его начинают воодушевленно слушать и взрослые, и дети”, — сказал председатель фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании Анто Лийват.

В прошлом соцдемы выдвигали в кавалеры гербового знака Сирье Кеэвалик (профессора метеорологии Института морских систем Таллиннского технического университета), Ану Тути (специалиста по культуре и работе с молодежью части города Мустамяэ), Эпп Водья (исполнительного директора ЦУ Junior Achievement Eesti) и других.

Гербовый знак Таллинна — это награда, которая вручается физическому лицу за оказанные Таллинну особые услуги. Кавалеров гербового знака выбирает городское собрание. Вручение наград состоится 15 мая в День города Таллинна.