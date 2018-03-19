Социал-демократы снова выдвинут кандидатуру Эйки Нестора на пост спикера Рийгикогу

Сегодня парламентская фракция социал-демократов приняла решение вновь выдвинуть кандидатуру Эйки Нестора на пост спикера Рийгикогу, сообщает СДП.

”Без преувеличения, Эйки Нестор является одним из родоначальников эстонского парламентаризма. Кроме того, за последние 4 года Нестор зарекомендовал себя замечательным председателем Рийгикогу. Он руководил парламентом взвешенно и открыто. Надо сказать, что он вдохнул в работу парламента новую жизнь”, — объяснил выбор соцдемов председатель фракции Кальви Кыва.

По словам Кыва, лицо парламента во многом зависит от его правления. ”Эйки был очень сильным спикером. Лично я ценю в Эйки и то, что несмотря на высокий пост, он остался таким же простым человеком, каким был и раньше”, — добавил Кыва.

Выборы правления Рийгикогу состоятся в этот четверг.