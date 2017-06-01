Социал-демократы помогут детям отправиться в летние лагеря

Сегодня, в День защиты детей, Социал-демократическая партия проведет благотворительную акцию, в ходе которой соберет пожертвования для Союза защиты детей, который отправит ребят в летние лагеря.

”Каждые 104 евро, которые мы соберем, станут для ребенка, пребывающего в трудном материальном положении, путевкой в летний лагерь, — сказал генсекретарь социал-демократов Кристен Канарик. — Наша цель — собрать как минимум 2700 евро, чтобы отправить 26 нарвских детишек в летний лагерь. Если соберем больше — значит, сможем порадовать больше детей”.

Готовясь к благотворительной акции, социал-демократы опирались на опыт других стран, где проводятся подобные мероприятия: немного юмора и искренняя улыбка способны изменить жизнь детей к лучшему.

Сегодня во второй половине дня по всей Эстонии можно встретить команду социал-демократов и пожертвовать для детей минимум 2 евро, а взамен приобрести клоунский нос.

Акция состоится в Таллинне, Йыхви, Виймси, Пылтсамаа, Пайде, Раквере, Пярну, Тарту, Рапла, Вильянди.

В Таллинне и Тарту пожертвования можно сделать и наличными, и картой. Все собранные средства будут переданы в Союз защиты детей.

”Социал-демократы увереннее остальных партий представляют интересы детей и семей. День защиты детей — хороший повод для всех протянуть руку помощи наименее защищенным детям страны, — сказал Кристен Канарик. — Забавным красным носом мы привлечем внимание людей к серьезным темам и побудим задуматься о проблемах наиболее ранимой группы населения — детей”.