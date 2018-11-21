21.11.2018, 18:10

Социал-демократы поднимут в парламенте вопрос сокращения очередей к врачу

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Sotsiaalkomisjoni, maaelukomisjoni, rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung
Sotsiaalkomisjoni, maaelukomisjoni, rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungFoto: Karin Kaljuläte

Завтра по инициативе социал-демократов Рийгикогу обсудит в качестве вопроса государственной важности тему сокращения очередей к врачу. С одним из самых важных докладов выступит министр здоровья и труда Рийна Сиккут, которая предложит несколько конкретных шагов для решения царящих в медицине проблем.

Также с докладами выступят член правления Общества семейных врачей Эстонии и семейный врач центра Кивимяэ Кармен Йоллер и член правления Вильяндиской больницы психиатр Катрин Каарма. Йоллер будет говорить о возможностях улучшения системы семейных врачей, а Каарма сосредоточится на том, каким должно быть будущее уездных больниц. Замдиректора Эстонского генофонда Тыну Эско расскажет о том, как цифровые решения помогают в сфере здравоохранения и какие здесь есть перспективы на будущее.

”Самой горячей проблемой нашей медицины остаются слишком длинные очереди к врачу. Именно поэтому мы хотим обсудить вместе с экспертами из разных областей медицины, какие изменения необходимо провести, чтобы врачебная помощь стала более доступной и качественной. Очевидно, что нашу систему можно сделать более эффективной”, — сказала председатель парламентской социальной комиссии соцдем Хельмен Кютт.

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