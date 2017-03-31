Социал-демократы ищут ямы на столичных дорогах

Социал-демократы запустили в соцсетях акцию ”Домой по ямам” („Augud minu koduteel”), в рамках которой призывают горожан присылать видео и фотографии далеких от идеала участков дорог.

”Весна каждый год становится испытанием: сошедший снег обнажает наши разбитые автомобильные и пешеходные дороги. Во многих местах города, особенно внутри кварталов, ситуация просто плачевна. Чтобы получить полное представление о том, в каком состоянии наш город, социал-демократы запустили в соцсетях кампанию ”Домой по ямам”, — рассказал председатель таллиннского округа социал-демократов Райнер Вакра.

Вакра призывает жителей города фиксировать ямы в своем родном районе. Видео и фотографии можно размещать на страничке акции в Facebook, в комментариях оставляйте и адрес проблемного участка дороги.

”С каждым годом ситуация все ухудшается, все чаще повреждаются автомобили, я уже не говорю о сбитой обуви. Передвигаться по городу-то надо, но условия просто из ряда вон выходящие”, — добавил Вакра.

Акция ”Домой по ямам” („Augud minu koduteel”) продлится до 4 апреля. К участию призываются все, кому небезразлично состояние таллиннских дорог.