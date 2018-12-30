30.12.2018, 17:37

Социал-демократ угрожал члену EKRE Яаку Мадисону убийством

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rus.delfi.ee
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Jaak Madison
Jaak Madison Foto: Madis Veltman

В соцмедиа член социал-демократической партии угрожал "экрешнику" Яаку Мадисону убийством. Соцдем сам же признал, что у него есть психические расстройства, поэтому он безработный. С сегодняшнего дня угрожавший Мадисону мужчина покинул партию, в которую вступил менее месяца назад. Зампредседателя соцдемов Хельмен Кютт посоветовала Мадисону немедленно обратиться в полицию.

О случившемся Яак Мадисон рассказал на своей страничке Facebook, приложив скриншоты постов из Twitter.

Мужчина написал Мадисону на английском языке, что к следующему Рождеству он — Мадисон — умрет.

Угрожавший писал в соцсетях, что он нетрудоспособен из-за психических проблем, поэтому просил финансовой поддержки для преодоления трудностей. Также он писал, что из-за проблем с психикой он иногда вынужден находиться в больнице.

Зампредседателя соцдемов Хельмен Кютт сказала, что если кому-то поступают угрозы, связанные с насилием или убийством, то на это необходимо срочно реагировать.

Как на это будет реагировать партия? Кютт заверила, что об этом сообщит председателю, а также поговорить с руководителем округа, в котором числится мужчина.

Кютт не исключает, что мужчины будет отчислен из партии. Яак Мадисон сказал Delfi, что еще не успел подать заявление в полицию, но сделает это завтра.

Согласно данным Коммерческого регистра, сегодня мужчина покинул Социал-демократическую партию. Что примечательно, в партию он вступил 6 ноября 2018 года.

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