Социал-демократ угрожал члену EKRE Яаку Мадисону убийством

О случившемся Яак Мадисон рассказал на своей страничке Facebook, приложив скриншоты постов из Twitter.

Мужчина написал Мадисону на английском языке, что к следующему Рождеству он — Мадисон — умрет.

Угрожавший писал в соцсетях, что он нетрудоспособен из-за психических проблем, поэтому просил финансовой поддержки для преодоления трудностей. Также он писал, что из-за проблем с психикой он иногда вынужден находиться в больнице.

Зампредседателя соцдемов Хельмен Кютт сказала, что если кому-то поступают угрозы, связанные с насилием или убийством, то на это необходимо срочно реагировать.

Как на это будет реагировать партия? Кютт заверила, что об этом сообщит председателю, а также поговорить с руководителем округа, в котором числится мужчина.

Кютт не исключает, что мужчины будет отчислен из партии. Яак Мадисон сказал Delfi, что еще не успел подать заявление в полицию, но сделает это завтра.

Согласно данным Коммерческого регистра, сегодня мужчина покинул Социал-демократическую партию. Что примечательно, в партию он вступил 6 ноября 2018 года.