Сочельник в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы: 3 мальчика и 5 девочек

В то время, когда большинство семей готовилось к празднику, дарили и получали подарки, в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы продолжалась обычная работа.

В сочельник, 24 декабря, родилось 3 мальчика и 5 девочек, первый младенец родился уже в 4.20 утра.

По словам Катрин Кыстер, руководителя послеродового отделения больницы, день прошел спокойно. По традиции, которой уже 2 года, роддом Ида-Таллиннской центральной больницы посетил пасечник Тыну Паалитс, который подарил всем новоиспеченным мамам мед. Пятый и шестой ребенок Тыну родился в этом роддоме, и поэтому он решил дарить в рождество мед.

Женская клиника Ида-Таллиннской центральной больницы желает всем хороших праздников!