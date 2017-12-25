25.12.2017, 17:40

Сочельник в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы: 3 мальчика и 5 девочек

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rus.delfi.ee
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Jõulubeebid
Jõulubeebid Foto: Taavi Sepp

В то время, когда большинство семей готовилось к празднику, дарили и получали подарки, в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы продолжалась обычная работа.

В сочельник, 24 декабря, родилось 3 мальчика и 5 девочек, первый младенец родился уже в 4.20 утра.

По словам Катрин Кыстер, руководителя послеродового отделения больницы, день прошел спокойно. По традиции, которой уже 2 года, роддом Ида-Таллиннской центральной больницы посетил пасечник Тыну Паалитс, который подарил всем новоиспеченным мамам мед. Пятый и шестой ребенок Тыну родился в этом роддоме, и поэтому он решил дарить в рождество мед.

Женская клиника Ида-Таллиннской центральной больницы желает всем хороших праздников!

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