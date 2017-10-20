Соцдемы ждут от Центристской партии приглашения на переговоры, центристы примут решение на следующей неделе

Центристская партия на этой неделе встречалась с членами нескольких избранных в Таллиннское горсобрание партий. На следующей неделе Центристская партия примет решение, пригласить ли кого-нибудь на коалиционные переговоры в Таллинне.

Больше всего в качестве возможного партнера Центристской партии упоминали социал-демократов. Бывший на выборах кандидатом социал-демократов в мэры Райнер Вакра сказал, что на этой неделе они ходили просто попить чаю с Центристской партией, решение, начинать ли коалиционные переговоры, должна принять Центристская партия. Только после этого соцдемы со своей стороны смогут решить, что делать.

Вакра сказал, что на встрече с Центристской партией он сообщил о двух требованиях соцдемов. Во-первых, он посчитал, что решения следует принимать на основе консенсуса. Во-вторых, он пожелал начать переговоры с чистого листа, чтобы прежде в прессе не проводили ни одной красной черты, о которой вести переговоры нельзя. Все темы должны обсуждаться.

"У нас нет никакой причины туда спешить и отступать от принципов", — сказал Вакра.

Свою поддержку вступлению в коалицию с Центристской партией выразила в социальной сети Барби Пильвре. "В прошлый раз, когда СДП была в Таллинне в коалиции с центристами, я была в коалиционном совете вместе с Юри Пихлом. Тогда Эдгар Сависаар, конечно, играючи переехал через СДП. Теперь в Таллинне другие люди, хотя и та же партийная дисциплина, и мы с центристами в правительстве. По моему мнению, СДП все-таки должна вести переговоры, и серьезно. Магазин Lipo, Кооперативный банк закрыть, Рейди теэ снова обсудить. На Tallinna TV рекламу и частные средства, районным общинам эфирное время. Коммуникации никогда не бывает слишком много, особенно в Таллинне", — написала Пильвре.

В той же беседе эту мысль раскритиковал Ханнес Хансо, который побоялся, что в коалиции с Центристской партией соцдемы получат себе на шею и все косяки Центристской партии и это причинит партии большой вред.