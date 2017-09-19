Соцдемы: забирать у неграждан право голоса на местных выборах — чистый популизм

Фракция социал-демократов в Рийгикогу не поддерживает законопроект консерваторов, который призван лишить права голоса тех жителей Эстонии, которые не являются гражданами стран Евросоюза, сказано в пресс-релизе Социал-демократической партии.

”Это чистый предвыборный популизм. Риторика консерватора Мартина Хельме, которую мы слышали сегодня в парламенте, оскорбляет десятки тысяч жителей Эстонии. К тому же в ней отсутствует какая-либо логика. Получается, что недавно переехавший в Эстонию гражданин Испании может выбирать местную власть, а люди, которые живут и работают в нашей стране десятками лет, не могут”, — прокомментировал мнение соцдемов председатель фракции Кальви Кыва.

Кальви Кыва также отметил, что законопроект консерваторов идет вразрез с Конституцией, которая гласит, что правом голоса на выборах в местные самоуправления обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления лица.

”Местные жители должны участвовать в формировании будущего своего местного самоуправления вне зависимости от гражданства. И мы должны напоминать им об этом праве, а не наоборот, отталкивать их от участия в общественной жизни, — добавил Кыва. — Я надеюсь, что большинство депутатов думают так же и завтра мы отправим этот законопроект в мусорный ящик”.