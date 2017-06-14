Соцдемы: вывоз сортированного мусора должен быть бесплатным

Сегодня в парке Хирве социал-демократы представили так называемую ”экологическую” часть своей предвыборной платформы в Таллинне, сказано в пресс-релизе СДП.

По словам кандидата на пост мэра столицы Райнера Вакра, социал-демократы считают, что вывоз сортированного мусора должен быть бесплатным, а передвижение по городу на велосипедах — удобным. Кроме того, соцдемы намерены в течение десяти лет освободить центр города от машин.

”Наша цель — развить экологичную, хорошо работающую, современную систему вывоза мусора. Вывоз сортированного мусора должен быть бесплатным для всех, так как это сформирует дружелюбную к природе модель поведения”, — сказал Райнер Вакра. По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы отходов было меньше, а вторичного использования — больше.

”Во-вторых, мы хотим развить безопасный и качественный прокат велосипедов по всему городу”, — добавил Вакра. По его словам, о велосипедных дорожках говорили годами, но до сих пор прогресс был мизерным.

”В-третьих, наша долгосрочная цель — сделать центр Таллинна свободным от машин по примеру Осло”, — сказал Райнер Вакра.

По словам спикера соцдемов по вопросам окружающей среды Алексея Туровского, который будет баллотироваться по округу Хааберсти, в городе преимуществом должны пользоваться пешеходы, затем велосипедисты и только потом моторные транспортные средства.

”Кроме того, в парках и других общественных местах должна быть доступна питьевая вода. Ведь вода — источник всего живого”, — сказал Алексей Туровский. ”Для этого мы хотим установить в городе краны, из которых каждый может напиться бесплатной чистой природной водой”, — заключил Туровский.