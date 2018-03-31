Соцдемы выдвинули кандидатом в кавалеры гербового знака Алексея Туровского

Фракция социал-демократов в Таллиннском горсобрании выдвинула кандидатом в кавалеры гербового знака столицы зоолога Алексея Туровского, сообщает пресс-служба парии.

”Своей работой Алексей Туровский вдохновляет тысячи любителей животных как в Таллинне, так и во всей Эстонии. Он уже более 40 лет работает в Таллиннском зоопарке. С большой страстью и неиссякаемым воодушевлением он рассказывает о мире животных маленьким и взрослым”, — сказал председатель городской фракции соцдемов Райнер Вакра.

”Голос и лицо Алексея Туровского ассоциируются с чистой окружающей средой и природой. Об этом его кружок при зоопарке, лекции о психологии животных и зоосемиотике в Таллиннском и Тартуском университетах, об этом его высказывания и обращения”, — добавил Вакра.

Также таллиннские соцдемы выдвинули в кавалеры гербового знака и кандидатуру Кристы Каера — переводчика, издателя, организатора таллиннского литературного фестиваля HeadRead.

В прошлом соцдемы выдвигали в кавалеры гербового знака Сирье Кеэвалик (профессора метеорологии Института морских систем Таллиннского технического университета), Ану Тути (специалиста по культуре и работе с молодежью части города Мустамяэ), Эпп Водья (исполнительного директора ЦУ Junior Achievement Eesti) и других.

Гербовый знак Таллинна — это награда, которая вручается физическому лицу за оказанные Таллинну особые услуги. Кавалеров гербового знака выбирает городское собрание. Вручение наград состоится 15 мая в День города Таллинна.