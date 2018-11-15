15.11.2018, 09:01

Соцдемы: вспомогательные средства для людей с ограниченными возможностями и пенсионеров станут доступнее


rus.delfi.ee
EST
Invaru.Invatehnika ja abivahendid.Tallinn
Foto on illustreeriv.Foto: Vallo Kruuser

Сегодня в Рийгикогу на заключительное чтение поступят поправки к Закону о социальном обеспечении. Согласно планируемым изменениям, пожилые и люди с ограниченными возможностями, которые пребывают в домах попечения, смогут приобретать медицинские вспомогательные средства при государственной поддержке на тех же условиях, что и те люди, которые живут дома, сказано в пресс-релизе.

По словам председателя парламентской социальной комиссии Хельмен Кютт, речь идет об очень важном изменении, которое улучшит качество жизни многих людей. ”Очень важно, чтобы ко всем нуждающимся в помощи было равное обращение. С нового года проживающие в домах попечения люди смогут приобрести вспомогательные средства на тех же условиях, что и остальные — государственная льгота распространяется на все необходимые средства, в том числе и инвалидные коляски, слуховые аппараты, подгузники…”, — сказала Кютт.

Согласно прежним правилам, люди, проживающие в домах попечения, могли на льготных условиях приобрести лишь индивидуальные вспомогательные средства, такие как протезы и ортезы.

Подготовленное в Министерстве социальных дел постановление поможет пожилым и людям с ограниченными возможностями обеспечить себя необходимыми средствами. Например, чтобы купить на льготных условиях специальное освещение для чтения или программу экранного увеличения, можно будет обойтись справкой от семейного врача, а не специалиста. Также увеличится число подгузников и простыней, которые можно будет приобрести по скидке. Если сейчас по льготе доступны 60 подгузников, то со следующего года — 120. Как считает Кютт, такие изменения, безусловно, облегчат жизнь и нуждающимся, и опекунам.

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